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Трамп анонсировал снижение цен на 30-80% на лекарства в США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, который поможет снизить цены на отпускаемые по рецепту лекарства и другие препараты «почти сразу» на 30-80%. Об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп назвал документ одним из «самых важных исполнительных указов в истории страны». По его словам, он будет подписан 12 мая в 9:00 утра. Подробности указа президент Соединенных Штатов не указал.

«Они (цены на препараты) вырастут по всему миру, чтобы соблюсти баланс и, впервые за много лет, будет обеспечена справедливость в Америке!» — написал президент США.

В своем сообщении Дональд Трамп выразил недоумение тем, что лекарства в США стоят в разы дороже, чем в других странах. По его словам, фармацевтические компании оправдывают это расходами на исследования и разработки. На это Трамп заявил, что эти затраты безосновательно ложатся на американских потребителей.

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