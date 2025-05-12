Талибы запретили шахматы в Афганистане

CentralAsia (CA) - Талибы запретили шахматы в Афганистане, назвав игру «азартной», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Как заявил представитель департамента спорта Аталa Машвани, в Афганистане, который находится под контролем движения «Талибан», официально запретили играть в шахматы.

По словам Машвани, шахматы попадают под категорию азартных игр, которые запрещены согласно «Закону о пропаганде добродетели и предотвращении порока», принятому талибами в 2024 году.

Этот шаг стал продолжением политики ограничения прав и свобод, которую режим последовательно проводит с момента возвращения к власти в 2021 году. Ранее под запрет в Афганистане уже попали музыка, кино, женское образование и участие женщин в общественной жизни.