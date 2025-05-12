Эмомали Рахмон поздравил с избранием нового папу Римского и канцлера Германии

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму новоизбранному папе Римскому Роберту Фрэнсису Превосту (Льву XIV).

«Имею честь направить Вам мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания в качестве Папы Римского, главы Римско-католической церкви. Уверен, что Свящённый Престол под Вашим созидательным руководством и впредь будет вносить достойный вклад в дело всеобъемлющей реализации принципов мира и стабильности, толерантности, всеобщего согласия, а также продвижения общечеловеческих ценностей и диалога между цивилизациями, ещё больше укрепив свое положение и авторитет на международной арене», – говорится в поздравлении новому папе Льву XIV.

Рахмон также отметил, что Таджикистан «заинтересован в развитии и расширении добрых отношений с Ватиканом по всем направлениям, представляющим взаимный интерес».

Ватикан объявил об избрании нового главы Римско-католической церкви 69-летнего американского кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста. Новый понтифик взял имя Лев XIV.

Роберт Фрэнсис Превост (Прево) стал первым американцем, занявшим папский престол. Родом он из США, но у него также есть перуанские корни. Ему 69 лет, и значительную часть своей жизни он провёл на службе в Перу. При понтификате Франциска Превост руководил важным Ватиканским Департаментом по делам епископов – по сути, кадровым органом Святого Престола.

В своем первом обращении после избрания понтифик назвал текущую ситуацию в мире «Третьей мировой войной по частям». Он призвал к урегулированию конфликта в Украине и немедленному прекращению огня в секторе Газа, предоставлению гуманитарной помощи мирным жителям и освобождению всех заложников.

Кроме того, Эмомали Рахмон поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост федерального канцлера Германии.

«Пользуясь случаем, хотел бы вновь подчеркнуть заинтересованность таджикской стороны во всестороннем развитии отношений дружбы и многопланового сотрудничества с Федеративной Республикой Германией. В этом контексте мы выступаем за плодотворное продолжение диалога между двумя странами на высшем и высоком уровнях во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверены, что совместными конструктивными усилиями мы сможем предпринять ещё больше практических мер по обогащению содержания многопланового партнёрства двух стран в соответствии с коренными интересами наших народов», – отмечается в телеграмме.

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