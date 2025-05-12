Индия открыла 32 аэропорта, которые были закрыты из-за напряженности в отношениях с Пакистаном

CentralAsia (CA) - Индия открыла закрытые ранее из-за обострения с Пакистаном 32 аэропорта на севере и западе страны, сообщает телеканал News18.

Представитель Минобороны Индии Сунил Бартвал сообщил, что ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало.

Ранее власти Индии на фоне эскалации напряженности с Пакистаном сообщили о закрытии 32 из 487 аэропортов страны.

Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Военные Пакистана в ответ нанесли удары по пяти населенным пунктам Индии. После этого стороны продолжили обмен ударами. 10 мая стороны договорились о прекращении огня.