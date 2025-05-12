Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске

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CentralAsia (CA) - Рабочая партия Курдистана распространила заявление, в котором сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда.

«РПК (Рабочая партия Курдистана) делает только лучшее для курдов. Сегодняшний мирный процесс лучше, чем вчерашняя война РПК. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе»,— цитирует агентство Rudaw одного из бывших руководителей партии Халила Атаджа.

Лидер партии Абдулла Оджалан в феврале сообщил о намерении РПК распуститься и завершить вооруженный конфликт с турецкими властями. После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию. В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск.

Рабочая партия Курдистана основана в 1978 году для защиты национальных прав курдов в Турции. С 1984-го партия начала вести военную партизанскую борьбу против официального руководства Турции и выступала за создание курдской автономии в составе республики. В начале 2000-х признана террористической организацией на территории Турции, ЕС и США.

В марте этого года мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвинили в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана. Он отстранен от должности и находится под арестом.