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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Москве и Московской области до утра 13 мая ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Подмосковье режим будет действовать до 7:00 мск, в столице — до 10:00 мск. В ночные и утренние часы в регионе прогнозируют заморозки до –1°С.

По данным центра погоды «Фобос», заморозки ожидаются в отдельных районах Подмосковья в течение ночи 13 и 14 мая. Прошедшей ночью температура опускалась до –1,7°С в Серпухове и до –1,5°С в Серебряных Прудах. В дептрансе Москвы сегодня утром рекомендовали водителям выезжать только на зимней резине.

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