Индия открыла шлюзы и вернула воду Пакистану

CentralAsia (CA) - Индия открыла один шлюз на плотине Баглихар на реке Ченаб (бассейн Инда), которая течет в Пакистан, сообщает The Economic Times.

Плотина была перекрыта 4 мая на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира. Река Ченаб по договору о разделе вод реки Инд от 1960 года отошла Пакистану, но из-за эскалации Индия приостановила действие документа. Ченаб берет начало в Гималаях в Индии, но большая часть реки протекает в Пакистане.

Индийская The Tribune пишет, что был открыт также шлюз плотины Салал, которая располагается на Ченабе. Но источники издания сообщили, что шлюзы были открыты для снижения давления в водохранилиoах и пока позиция Индии по поводу договора о разделе вод Инда остается неясной.

Исламабад заявлял, что действия Дели по остановке потока воды реки Инд будут восприняты как акт войны. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика Пакистана.

Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Военные Пакистана в ответ нанесли удары по пяти населенным пунктам Индии. После этого стороны продолжили обмен ударами. 10 мая стороны договорились о прекращении огня.