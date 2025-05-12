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44-градусная жара накроет Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Вынос теплых воздушных масс с районов Ирана обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях Казахстана с 13 по 15 мая, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться, и 15 мая днем в южных регионах будет до +35+44°С, в центральных регионах +35+38°С, и даже в Акмолинской области ожидается +30+35°С.

В то же время на западные и крайние северные регионы будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: ожидаются дожди с грозами в отдельных регионах – сильные дожди, возможно выпадение града.

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