США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней

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CentralAsia (CA) - Делегации США и Китая по итогам переговоров в Женеве договорились о значительном снижении взаимных тарифов сроком на 90 дней, сообщает Bloomberg. О принятом решении сообщили министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян.

В рамках соглашения, Вашингтон с 14 мая снизит пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин на американские — с 125% до 10%.

«После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Ни одна из сторон не хочет разрыва отношений... мы действительно хотим торговли. Мы хотим более сбалансированной торговли. Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели», — заявил Бессент.

Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил, что вводит пошлины на импортные товары из более чем 180 стран. В начале апреля США увеличили размер пошлин на все китайские товары до 145%. Китай в ответ ввел 125-процентные тарифы на американские товары.