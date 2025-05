Это салфетка, а не наркотик, - Елисейский дворец о видео в поезде, где Макрон убирает со стола сверток

CentralAsia (CA) - Елисейский дворец прокомментировали видеоролик из поезда, отбывавшего из Киева, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон убирает со стола некий сверток.

Видеозапись породила в соцсетях версию, согласно которой Макрон прятал пакет с наркотиками.

На опубликованных кадрах из вагона поезда запечатлены канцлер Германии Фридрих Мерц, сам Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, которые покидали Украину после участия во встрече «коалиции желающих».

На видеокадрах на столе перед Макроном находится белый объект, а перед Мерцем - предмет, похожий на соломинку. Заметив камеры, представители власти стран Запада спрятали эти вещи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившееся видео, обвинила европейских лидеров в том, что они употребляли наркотические вещества.

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики», — написала Захарова в своем телеграм-канале 11 мая.

Елисейский дворец утверждает, что президент Франции убрал со стола простую бумажную салфетку. А предположения о наркотиках назвал «фейковыми новостями», распространяемыми «врагами Франции».

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую ткань похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», - говорится в публикации дворца в Х.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr