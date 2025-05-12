В Таджикистане появятся Центры государственных услуг

CentralAsia (TJ) - В Душанбе откроется первый Центр государственных услуг, где населению будут помогать пользоваться единым порталом госуслуг Hukumat.tj (Egov.tj). Об этом сообщает «Ховар» со ссылкой на Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана.

Точные сроки открытия центра не называются. Подобные учреждения появятся и в других городах и районах республики, перечень госуслуг будет расширяться.

В настоящее время на портале Hukumat.tj собрано 56 официальных сайтов государственных органов, ожидается переход на него веб-ресурсов еще 22 госорганизаций. Планируется, что на платформу будут переведены все официальные сайты государственных органов республики.

Разработка единого государственного портала стартовала в сентябре прошлого года в рамках проекта цифровизации. Первые 10 сайтов были готовы уже в ноябре. Презентация портала состоялась 7 апреля в рамках недели ICT Week. Тогда сообщалось о технической готовности более 40 сайтов различных министерств и ведомств, включая сайты мэрии Душанбе и Генеральной прокуратуры.

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