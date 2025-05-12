Азербайджан заявил о задержании за рубежом подозреваемых в терроризме

CentralAsia (CA) - Азербайджанская Служба государственной безопасности задержала за границей значительное число подозреваемых в терроризме и доставила их в страну, сообщает Caliber.

Сабаильский районный суд города Баку арестовал задержанных.

Подробности дела против них не приводятся.

Месяц назад президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что оппозиционеры готовились устроить в республике государственный переворот, организовав вмешательство в выборы и нападения на правительственные здания и силовиков. По его словам, это происходило при поддержке со стороны Запада как финансовой, так и медийной.

Алиев сообщил, что азербайджанским спецслужбам удалось отследить финансовые потоки более чем на $1 млн. Частично они были обнаружены в арендованных квартирах активистов оппозиции. Там же силовики нашли «коктейли Молотова» и инструкции по нападению на правительственные здания и полицейских.