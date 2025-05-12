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Моди: Индия приостановила удары по Пакистану
Нарендра Моди в Польше
Нарендра Моди в Польше

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что пока удары по Пакистану в рамках военной операции «Синдур» приостановлены, передает NDTV. 

«Индия приостановила свои удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями Пакистана»,— сказал Нарендра Моди в своем первом публичном выступлении после начала операции «Синдур».

По словам индийского премьера, переговоры с Пакистаном могут вестись только о терроризме и возвращении контролируемой пакистанцами территории Кашмира. «Ничего больше»,— подчеркнул Нарендра Моди.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в ночь на 7 мая: индийская армия нанесла удары по объектам на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня.

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