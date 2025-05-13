Трамп допустил, что может приехать в Стамбул, где (возможно) пройдут переговоры России и Украины

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что может приехать в Стамбул 15 мая, где, вероятно, пройдут российско-украинские переговоры. Об этом он сказал на пресс-конференции 12 мая.

«Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда. Думаю, такая возможность есть», — цитирует Трампа Reuters.

Он также заявил, что, по его мнению, Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает намерение Дональда Трампа приехать на переговоры в Стамбул. «Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея. Многое можем изменить», — написал он в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Дональд Трамп заявил, что Украина должна «немедленно согласиться» на это предложение. Владимир Зеленский заявил, что ждет с 12 мая прекращения огня, а 15 мая будет ждать Владимира Путина в Турции.