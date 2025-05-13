экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Врублевского к 6 годам колонии
Петр Врублевский
Петр Врублевский
Предыстория: МИД Казахстана выразил послу Украины протест из-за слов об «убийстве русских»

CentralAsia (CA) -  Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его обвинили в разжигании ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

Первый раз приговор вынесли в августе 2024 года, однако в ноябре решение отменили, а дело отравили на пересмотр. Из карточки на сайте суда следует, что новый приговор должен вступить в силу 28 мая.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года Петр Врублевский в интервью «сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение в отношении граждан России». Через два месяца после интервью его уволили с должности посла Украины в Казахстане.

В феврале 2024-го Росфинмониторинг внес Петра Врублевского в список террористов и экстремистов. В марте того же года МВД объявило экс-посла в международный розыск.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com