Это не просто Эль-Ниньо: Новый климатический феномен влияет на осадки на Гавайях

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CentralAsia (CA) - Эль-Ниньо - Южное колебание оказывает значительное влияние на климат Тихого океана, включая Гавайи, и соседних континентов. Однако новое исследование, проведенное учеными-атмосферологами из Гавайского университета в Маноа, показало, что меридиональный режим Тихого океана (PMM), еще одна климатическая модель, действующая в восточной части Тихого океана, играет важную роль в изменчивости осадков на Гавайях.

Во время так называемого положительного состояния PMM в северо-восточной части Тихого океана между Гавайями и Баха Калифорния наблюдаются более слабые пассаты и повышенная температура поверхности моря.

Во время отрицательного состояния преобладают более сильные пассаты и более низкие температуры поверхности.

Ученые провели диагностический анализ, используя комбинацию фактических наблюдений за погодой и поверхностью моря, а также данных, полученных с помощью модели погоды, чтобы определить, как эти закономерности влияют на вариации осадков.

Они определили, что весной положительное состояние PMM приводит к обильным осадкам по всей территории штата, в частности, большее количество осадков на островах выпадает при прохождении холодных фронтов.

Кроме того, независимо от того, зимой или весной происходит положительная динамика, на подветренной стороне Гавайских островов увеличивается количество экстремальных осадков, что говорит о повышенном риске наводнений.

Анализ также показал, что отрицательное состояние PMM соответствует уменьшению ежедневного количества осадков на наветренных сторонах островов, что может усугубить засуху.

По мере роста населения штата Гавайи увеличивается спрос на воду для питья, производства продуктов питания, сельского хозяйства, отдыха, строительства, медицинских нужд и т. д.