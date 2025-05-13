Зеленский созвонился с Эрдоганом

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны... Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Украина считает необходимым прекращение огня.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что власти готовы к организации прямых переговоров России и Украины. Он выразил надежду, что появившаяся возможность урегулировать конфликт стран не будет упущена.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле встречу России и Украины. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции.