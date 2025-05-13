экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский созвонился с Эрдоганом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны... Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Украина считает необходимым прекращение огня.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что власти готовы к организации прямых переговоров России и Украины. Он выразил надежду, что появившаяся возможность урегулировать конфликт стран не будет упущена.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле встречу России и Украины. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com