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В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов
Мигранты в РФ
Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) -  Депутаты Государственной думы направили обращение в МВД России, в котором предложили рассмотреть возможность внедрения механизма выплат россиянам за сведения о нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Из обращения следует, что денежное вознаграждение предлагается предоставлять, например, за достоверные данные о нахождении в стране лиц без регистрации, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и так далее. При этом выплаты планируется направлять за каждого выявленного и подтвержденного нелегального мигранта, говорится в документе.

Также депутаты предложили увеличить размер штрафов с 2–7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, если в отношении иностранца принимается решение об административном выдворении. По их словам, подобная мера позволит придать санкции ощутимый характер.

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