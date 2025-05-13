Таджикистан накроет 40-градусная жара

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в период с 14 по 17 мая прогнозируется жаркая и сухая погода. В ряде регионов усилится ветер, а температура воздуха местами может достичь 41°C, сообщает Агентство по гидрометеорологии страны.

В Хатлонской области погода будет сухой с небольшой обачностью. Ветер восточный, 4–9 м/с, а 17 мая он усилится до 15–20 м/с. Температура ночью в долинах составит от +19 до +24°, а днём — до +36…+41°. В предгорьях ночью будет +15…+20°, днём — +27…+32°.

В Согдийской области на этой неделе без осадков, небольшая облачность. Однако 17 мая возможен кратковременный дождь в горных районах. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами до 15 м/с. Температура ночью в долинах от +18 до +23°, днём — до +33…+38°. В горах ночью будет от +6 до +11°, днём — от +23 до +28°.

Районы республиканского подчинения ждет облачная погода, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 4–9 м/с. Температура ночью в долинах от +18 до +23°, днём — до +33…+38°. В горах ночью от +10 до +15°, днём — от +28 до +33°.

В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, также осадков не будет. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура: на западе ГБАО ночью от +8 до +13°, местами до +16…+18°, днём — от +24 до +29°, местами до +32…+34°. На востоке ночью будет от -2 до +3°, днём — от +13 до +18°.

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