В Индонезии при утилизации боеприпасов произошёл мощный взрыв, погибли 13 человек

CentralAsia (CA) - В провинции Западная Ява в Индонезии при утилизации старых боеприпасов произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли 13 человек, включая четверых военнослужащих, передаёт Associated Press.

Инцидент произошёл в экологически охраняемой зоне деревни Сагара в Гарутском округе, где армейские подразделения занимались уничтожением старых боеприпасов, хранившихся на одном из складов. Сразу после первого взрыва произошёл ещё один, сообщил официальный представитель индонезийской армии Кристомей Сиантури.

По его словам, причины ЧП пока не установили. Военные проверяют, соблюдались ли правила безопасности при утилизации.

«Утилизация проводилась на пустыре, который находится под управлением Агентства по охране природных ресурсов Западной Явы. Это удалённая территория, далеко от жилых кварталов, и её часто используют для подобных операций», – отметил Сиантури.

При этом, по его словам, такие мероприятия нередко привлекают местных жителей, которые собирают обломки металла и осколки гранат и мин.

«Это может привести к непредсказуемым последствиям, включая повторные взрывы», – подчеркнул представитель армии.