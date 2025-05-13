экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Узбекистан надвигается 43-градусная жара

CentralAsia (UZ) -  Синоптики предупреждают о резком повышении температуры воздуха на территории Узбекистана в ближайшие дни. Жаркая погода накроет большую часть страны, включая южные и пустынные регионы.

Как сообщил директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа, 14 мая жара придет в Каракалпакстан, а также Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области. В дневные часы воздух прогреется до 39-41 градуса, а в южных и пустынных зонах температура поднимется до 42-43 градусов. 

С 15 по 16 мая аномальная жара распространится на большую часть Узбекистана. Кроме того, с 14 по 17 мая в северных и пустынных районах ожидается усиление ветра до 15–18 м/с, местами с пыльным поземком. 17 мая в отдельных регионах порывы ветра могут достигать 20–22 м/с.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com