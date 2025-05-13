На Узбекистан надвигается 43-градусная жара

CentralAsia (UZ) - Синоптики предупреждают о резком повышении температуры воздуха на территории Узбекистана в ближайшие дни. Жаркая погода накроет большую часть страны, включая южные и пустынные регионы.

Как сообщил директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа, 14 мая жара придет в Каракалпакстан, а также Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области. В дневные часы воздух прогреется до 39-41 градуса, а в южных и пустынных зонах температура поднимется до 42-43 градусов.

С 15 по 16 мая аномальная жара распространится на большую часть Узбекистана. Кроме того, с 14 по 17 мая в северных и пустынных районах ожидается усиление ветра до 15–18 м/с, местами с пыльным поземком. 17 мая в отдельных регионах порывы ветра могут достигать 20–22 м/с.