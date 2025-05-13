экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем, кроме Путина, - Подоляк
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из россиян, кроме главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк во время общения с журналистами, передает «Страна.ua».

Так он ответил на соответствующий вопрос корреспондента.

«Мы же понимаем конструкцию власти в России. Даже Лавров, не то что Мединский, вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого Путина. То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин», - заявил советник украинского президента Подоляк.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Он выступил за проведение встречи делегаций в Стамбуле в этот четверг, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Путиным. Поездку в Стамбул также допустил президент США Дональд Трамп.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com