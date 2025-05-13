Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

CentralAsia (CA) - В рамках ближневосточного турне президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд. Его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, с которым у Трампа запланирована двусторонняя встреча, передает The Associated Press.

В воздушном пространстве Саудовской Аравии самолет господина Трампа сопровождали саудовские истребители F-15. Сегодня в стране пройдет саммит США—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

14 мая президент США посетит Катар, 15 мая — ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка Трампа с начала его второго президентского срока.

Ожидается, что турне американского президента почти полностью будет посвящено заключению инвестиционных соглашений между Вашингтоном и аравийскими столицами, а также вопросам торговли в условиях новой таможенной политики США. Axios писал, что Дональд Трамп намерен заключить со странами Персидского залива сделку на $1 трлн.