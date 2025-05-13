экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

CentralAsia (CA) -  В рамках ближневосточного турне президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд. Его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, с которым у Трампа запланирована двусторонняя встреча, передает The Associated Press.

В воздушном пространстве Саудовской Аравии самолет господина Трампа сопровождали саудовские истребители F-15. Сегодня в стране пройдет саммит США—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

14 мая президент США посетит Катар, 15 мая — ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка Трампа с начала его второго президентского срока.

Ожидается, что турне американского президента почти полностью будет посвящено заключению инвестиционных соглашений между Вашингтоном и аравийскими столицами, а также вопросам торговли в условиях новой таможенной политики США. Axios писал, что Дональд Трамп намерен заключить со странами Персидского залива сделку на $1 трлн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com