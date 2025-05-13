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Глава МИД Узбекистана встретился с генсеком ОТГ
Кубанычбек Омуралиев, Бахтиёр Саидов
Кубанычбек Омуралиев, Бахтиёр Саидов

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 13 мая провёл встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает МИД РУз, беседа была посвящена укреплению прочного сотрудничества со всеми государствами-членами, ходу реализации инициатив президента Узбекистана в рамках ОТГ, определению ключевых приоритетов на будущее.

Также обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОТГ в Будапеште.

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