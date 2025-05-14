Госсекретарь Марко Рубио возглавит делегацию от США на переговорах России и Украины в Стамбуле

Марко Рубио

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие американские официальные лица отправятся на переговоры в Стамбуле 15 мая. Он ожидает «довольно хороших» результатов встречи, передает Sky News.

Он не назвал других официальных лиц и не уточнил, будет ли сам присутствовать на встрече. Сегодня Reuters писало, что на переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле приедут спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний говорил, что президент США приедет в Стамбул 15 мая в случае, если в переговорах будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

Кто будет на переговорах представлять Россию, пока неясно. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации будет опубликован, «как только президент посчитает нужным».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приедет в Турцию 15 мая. В его офисе подчеркивали, что вести переговоры он будет только с Путиным.