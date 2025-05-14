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Умер бывший лидер Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным президентом в мире
Хосе Мухика
Хосе Мухика

CentralAsia (CA) -  Умер экс-президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире. Об этом сообщил нынешний президент Уругвая Яманду Орси в соцсети X. Ему было 89 лет.

У Хосе Мухики был диагностирован рак пищевода, спустя время метастазы поразили и другие органы. В начале года он отказался от лечения и попрощался с гражданами своей страны.

Хосе Мухика возглавлял страну в 2009-2015 года.

Мухику называли «el presidente ms pobre» — «самый бедный президент». На момент избрания президентом его единственным имуществом был Volkswagen Beetle 1987 года. Занимая пост президента, он продолжал жить в скромном сельском доме. Почти всю зарплату он отдавал на благотворительность, оставляя себе лишь десятую часть.

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