«Росатом» объявил о начале изготовления реактора для узбекской АЭС малой мощности

CentralAsia (UZ) - Специалисты санкт-петербургского завода «АЭМ-Спецсталь», относящегося к Машиностроительному дивизиону «Росатома», начали изготовление реакторной установки РИТМ-200Н для атомной станции малой мощности (АСММ), которую планируется возвести в Узбекистане. Об этом говорится в пресс-релизе российской корпорации.

Уточняется, что металлурги отлили слиток из специальной легированной стали весом 205 тонн, предназначенный для создания фланца корпуса (элемент, соединяющий корпус с верхней крышкой блока) реакторной установки для узбекской АСММ.

Как утверждают в «Росатоме», презентация изготовления первого элемента оборудования была проведена на международной выставке Power Uzbekistan-2025, где собрались эксперты энергетической отрасли, включая руководителей профильных министерств и ведомств.

Пресс-служба корпорации добавляет, что разливка стали — фактический старт процесса создания ядерного реактора. После завершения всех технологических операций на металлургическом заводе заготовку передадут на другие предприятия дивизиона для сборки корпуса реакторного оборудования в единое целое.

«Предприятия Машиностроительного дивизиона обладают необходимыми мощностями и опытом в изготовлении реакторных установок серии РИТМ, которые уже не первый год эксплуатируются в ледокольном флоте. Наши знания и компетенции будут применены в изготовлении всех шести реакторных установок РИТМ-200Н для АСММ в Узбекистане», — подчеркнул глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

Соглашение о сотрудничестве между Узбекистаном и Россией в сфере атомной энергетики, включающее строительство первой узбекской АЭС, было подписано в декабре 2017 года. Планировалось, что первый энергоблок стоимостью $11 млрд будет запущен в 2028 году.

Новый контракт с «Росатомом» на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности был заключен 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина.

В основе малой АЭС в Узбекистане лежит водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который использовался в атомных ледоколах и является проверенным на практике для морского использования. Однако наземная станция с этими реакторами пока не построена, поэтому не считается полноценно референтной.

На вопрос о том, не станет ли Узбекистан экспериментальным полигоном для этой технологии, глава «Узатома» Азим Ахмедхаджаев ответил, что такого риска нет, так как технологии «адаптированы для наземной эксплуатации, а принцип работы остается тем же».