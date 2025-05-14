Депортированным на родину узбекистанцам запретят получать загранпаспорт в течение двух лет

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CentralAsia (KZ) - С 1 сентября текущего года узбекистанцам, депортированным на родину вследствие нарушения миграционного или иного законодательства других стран, запретят на протяжении двух лет оформлять биометрические заграничные паспорта. Данная норма закреплена в правительственном постановлении от 13 мая, сообщает Агентство по миграции республики в своем Telegram-канале.

Санкция в первую очередь затронет граждан, высланных на родину по соглашению о реадмиссии между Узбекистаном и иностранным государством. То есть мигрантов, которые нарушили порядок пребывания в другой стране, например, просрочили визу или возвращены домой на основании решения о депортации.

Кроме того, на протяжении двух лет загранпаспорт не смогут получить узбекистанцы, действия которых наносят ущерб международному имиджу и репутации центральноазиатской республики.

Нарушители, в отношении которых установят запрет, будут внесены в Единую электронную базу данных. Контроль за этим процессом возложен на Агентство по миграции при Кабинете министров.

В реестр попадут сведения из следующих источников:

от Министерства иностранных дел и дипломатических миссий за границей;

от Министерства внутренних дел — информация о гражданах, подвергшихся реадмиссии в соответствии с международными договорами;

от Агентства по миграции и его зарубежных представительств.

Впрочем, предполагается возможность исключить кого-либо из черного списка. Данная процедура находится в ведении МВД Узбекистана.

Правительственным постановлением предусмотрен еще ряд санкций в отношении высланных на родину соотечественников. Если возвращение осуществлено за счет средств Фонда поддержки мигрантов, то эти расходы в дальнейшем взыскиваются с депортированного. Он также вернет субсидии и компенсации, ранее предоставленные ему государством.

Мигранту, включенному в базу нарушителей, в течение года запретят участвовать в программах по организованному трудоустройству в развитых странах. Более того, в трудовых договорах таких узбекистанцев пропишут финансовые санкции и условия поручительства — на случай, если контракт будет расторгнут по вине работника или он нарушит закон страны пребывания.

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