Министр обороны Монголии принимает участие в совещании министров по поддержанию мира ООН

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг принимает участие в Министерской конференции ООН по поддержанию мира 2025 года, которая пройдет 13–14 мая 2025 года в Берлине, Федеративная Республика Германия.

Более 800 представителей из 130 стран, включая министров обороны и заместителей министров из 54 стран, принимают участие в Форуме высокого уровня, чтобы обсудить будущее миротворчества, а также выразить и продемонстрировать свою политическую поддержку. Он также предоставляет делегациям платформу для объявления существенных обязательств в поддержку ликвидации пробелов в возможностях и адаптации миротворческих операций для лучшего реагирования на существующие вызовы и новые реалии.

Участие Вооруженных сил Монголии в миротворческих операциях ООН началось с направления первых двух военных наблюдателей в Республику Конго в 2002 году. С тех пор, за последние 23 года, Монголия принимала участие в миротворческих операциях в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, Республике Судан, Эфиопии-Эйтрее, Грузии, Сьерра-Леоне, Чаде, Республике Южный Судан, Исламской Республике Афганистан, регионе Дарфур в Судане, Йемене, спорном пограничном регионе Абьей, а также в Ираке и Косово.

Монголия продолжит вносить свой вклад в глобальные миротворческие усилия и расширять участие своих миротворцев, заявил министр обороны Бьямбацогт на совещании министров по поддержанию мира ООН.

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