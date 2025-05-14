Зеленский заявил о готовности «сделать все» для встречи с Путиным в Турции

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности «сделать все» для встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Турции, передает «Украинская правда».

«Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться. И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает», - сказал он во время пресс-конференции.

Зеленский считает, что глава Кремля «боится прямых переговоров» с ним, передает «Страна.ua».

У Зеленского в четверг запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Но, по словам украинского президента, оба лидера готовы прилететь в Стамбул, если туда согласится приехать Путин. Также Зеленский предложил приехать в Стамбул и Дональду Трампу. Он полагает, что согласие президента США на визит в Стамбул «дало бы дополнительный импульс, чтобы Путин прилетел».

На вопрос о том, как он себе представляет встречу с Путиным, Зеленский ответил: «Даже не представляю».

«Я готов к встрече. С этим человеком я встречался в 2019 году, в декабре. Абсолютно понимаю, о чём говорить. Правда на нашей стороне, но считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале», - сказал Зеленский.

Еще президент заявил, что никто, кроме него, «не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности Украины», ее курсе. Он считает, что отменять указ о запрете на переговоры с Путиным ему для этого не нужно.

«Это нарратив Путина, что я должен что-то там отменить, это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу и ничего не запрещаю», - сказал Зеленский.