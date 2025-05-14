Состоится 10-й Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - 10-я Международная конференция «Улан-Баторский диалог по безопасности Северо-Восточной Азии» пройдет в Улан-Баторе, Монголия, 5–6 июня 2025 года.

С 1980-х годов Монголия последовательно стремилась создать механизм диалога для Северо-Восточной Азии, и в 2013 году запустила инициативу «Улан-Баторский диалог по безопасности Северо-Восточной Азии», успешно организовав Международную конференцию с 2014 года.

Международная конференция «Улан-Баторский диалог» придерживается мирной, открытой, независимой и многопрофильной внешней политики Монголии. Последовательное проведение Конференции сделало ее международной площадкой для диалога по вопросам региональной безопасности, решениям и укреплению доверия.

В Конференции активно участвуют государственные служащие, ученые и исследователи, а также представители международных организаций и групп гражданского общества не только из Северо-Восточной Азии, но и из других регионов.

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