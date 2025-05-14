Air India начинает использовать воздушное пространство Монголии для рейсов в Северную Америку

// ndtv.com

CentralAsia (MNG) - Источники сообщили во вторник, что авиакомпания Air India начала использовать воздушное пространство Монголии для некоторых своих рейсов в Северную Америку из столицы страны в качестве альтернативного маршрута с целью сокращения эксплуатационных расходов, которые резко возросли из-за закрытия воздушного пространства Пакистана в прошлом месяце.

Кроме того, перевозчик делает техническую остановку в Калькутте для некоторых рейсов в Северную Америку из Дели, добавили они.

Авиакомпания, принадлежащая Tata Group, изучает альтернативные варианты рейсов из столицы страны в Северную Америку с целью сокращения времени полета, а также эксплуатационных расходов.

В настоящее время Air India выполняет 71 рейс в неделю в североамериканские пункты назначения. Из них 54 рейса выполняются из столицы страны. Авиакомпания летает в Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско и Ньюарк в США, а также в Торонто и Ванкувер в Канаде.

В основном воздушное пространство Монголии используется некоторыми рейсами Air India из Сан-Франциско и Ванкувера. По данным источников, рейсы из Дели в эти два города в основном осуществляются по тихоокеанскому маршруту.

Согласно информации с сайта отслеживания рейсов Flightradar24.com, рейсы AI186 из Ванкувера в Дели и AI174 из Сан-Франциско в Дели в течение последних нескольких дней использовали воздушное пространство Монголии.

Источники сообщили, что для некоторых рейсов, соединяющих города Северной Америки и Дели, авиакомпания Air India выбрала в качестве альтернативы использование воздушного пространства Монголии и техническую посадку в Калькутте.

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