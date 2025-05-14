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Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом еще на полгода, сообщили в Минэнерго РК.

«С ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории Казахстана. Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года», - напомнили в ведомстве.

В связи с этим министерство решило продлить ограничение с территории республики сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, указывается в сообщении.

Решение призвано защитить и обеспечить внутренний рынок сжиженным нефтяным газом.

Исключения составят

  • вывоз недропользователями, производящим его в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса Казахстана.
  • вывоза товаров из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров;
  • транзитные перевозки, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.
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