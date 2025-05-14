Hunnu Air начинает полеты E2 между Монголией и Китаем

// (PHOTO: Via Embraer)

CentralAsia (MNG) - Hunnu Air запустила регулярные рейсы на самолетах Embraer E195-E2 в Монголии — первый рейс E2 из Улан-Батора в пекинский международный аэропорт Дасин также ознаменовал первый раз, когда E2 выполнял регулярные рейсы в материковый Китай. Сегодня Hunnu Air, Embraer и пекинский аэропорт Дасин совместно провели церемонию, чтобы отметить плавное открытие этого маршрута, укрепив связь между авиационными хабами Монголии и Китая и способствуя более тесным экономическим и культурным связям между двумя странами.

Рейс был выполнен первым из двух новых самолетов Embraer E195-E2, поставленных Hunnu Air в апреле. Авиакомпания планирует развернуть свои самолеты E195-E2 для увеличения пропускной способности в Хайкоу, Санья, Фукуок, расширения услуг в Японию, Китай, Вьетнам, Индию, Южную Корею и введения регулярных рейсов в Ташкент. E195-E2 компании Hunnu Air сконфигурирован в удобной двухклассной компоновке со 136 местами в фирменной компоновке Embraer два на два; это означает, что ни одному пассажиру не придется страдать от ужасного среднего сиденья.

«Запуск этого маршрута с нашим новым самолетом E195-E2 отражает решимость Hunnu Air расширять нашу международную сеть и символизирует углубляющуюся дружбу и сотрудничество между Монголией и Китаем в эту новую эпоху», — сказал Мөнхжаргал Пурэвжал, генеральный директор Hunnu Air. «С 2019 года мы эксплуатируем самолеты E190 первого поколения, и введение E195-E2 служит идеальным обновлением для удовлетворения растущего спроса на внутренние и международные поездки. Мы ожидаем, что E2 станет основой нашего долгосрочного роста, что позволит нам обеспечить беспрецедентную связь по всему региону».

// (PHOTO: Via Embraer)

«Сегодня мы испытываем огромную гордость за запуск этого маршрута с новым самолетом Hunnu Air E195-E2, первым самолетом E2, который будет работать в материковом Китае. Развертывание E195-E2 на этом ключевом маршруте подчеркивает глубину нашего партнерства с Hunnu Air и нашу общую ответственность за обеспечение безопасной, эффективной и устойчивой работы. Мы твердо стоим на стороне Hunnu Air, чтобы поддержать успех этого критического коридора», — сказал Мартин Холмс, коммерческий директор Embraer Commercial Aviation. «Оптимизированный E2 позволит Hunnu Air прибыльно расти, раскрывая огромный потенциал Монголии и укрепляя растущую азиатскую сеть».

Embraer уже несколько лет работает на авиационном рынке Монголии, установив долгосрочное партнерство с монгольскими авиалиниями в целях развития авиационных возможностей страны. Первый самолет Embraer — ERJ 145 — поступил в эксплуатацию в Монголии в 2018 году. Программа Embraer E-Jets является одним из самых успешных коммерческих самолетов в отрасли. В совокупности самолеты E-Jets и E-Jets E2 эксплуатируются более чем 80 авиакомпаниями в 50 странах, поставлено более 1800 единиц.

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