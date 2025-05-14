8-й летний детский спортивный фестиваль Монголии откроется 26 мая

CentralAsia (MNG) - 8-й летний спортивный фестиваль для детей Монголии, который проводится раз в два года, начнется 26 мая 2025 года.

На летнем спортивном фестивале пройдут соревнования по вольной борьбе, дзюдо, стрельбе из лука, стрельбе, бадминтону, волейболу, баскетболу, спортивной гимнастике, шашкам, настольному теннису, шахматам, баскетболу 3х3, самбо, плаванию, тхэквондо, велоспорту, легкой атлетике, тяжелой атлетике, киберспорту, мас-рестлингу, смешанным единоборствам, дуатлону, джиу-джитсу, танцам, футболу, тяжелой атлетике и боксу.

Кроме того, юные спортсмены будут соревноваться в парабочче, легкой атлетике, голболе, баскетболе глухих 3х3, шашках, специальной легкой атлетике и футболе.

Церемония открытия десятидневного летнего спортивного фестиваля состоится 26 мая 2025 года в Центральном дворце спорта в Улан-Баторе. В мероприятии примут участие молодые спортсмены, прошедшие отбор из 21 аймака и девяти районов столицы.

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