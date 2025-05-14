экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берега греческого острова Карпатос в Эгейском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое событие произошло в ночь на среду, 14 мая в 22:51 UTC. Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к югу от острова. Очаг залегал на глубине 71 км.

На острове Карпатос проживает около 2,2 тыс. человек. Землетрясение не спровоцировало угрозу цунами, эвакуация жителей не потребовалась. Данные о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com