Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берега греческого острова Карпатос в Эгейском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое событие произошло в ночь на среду, 14 мая в 22:51 UTC. Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к югу от острова. Очаг залегал на глубине 71 км.

На острове Карпатос проживает около 2,2 тыс. человек. Землетрясение не спровоцировало угрозу цунами, эвакуация жителей не потребовалась. Данные о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступали.