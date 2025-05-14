День Европы отпразднуют в Монголии 17 мая

CentralAsia (MNG) - Делегация Европейского союза в Монголии организует празднование «Дня Европы» 17 мая 2025 года с 11:00 до 18:00 в Национальном парке в Улан-Баторе.

Это яркое культурное мероприятие празднует богатство и разнообразие Европы, объединяя Европейский союз, его государства-члены, образовательные и культурные учреждения и европейский бизнес. С более чем 70 стендами посетители получат возможность исследовать яркую культуру Европы, уникальные традиции, туристические направления, образовательные возможности и информацию о визах — все в одном месте.

Участники получат возможность узнать о финансируемых Европейским союзом проектах, которые оказывают ощутимое влияние на сообщества по всей Монголии, о чем расскажут люди, работающие над этими проектами.

В течение всего дня посетители могли наслаждаться настоящей европейской едой и продуктами, живой музыкой и культурными представлениями, которые помогут им открыть для себя Европу. Почувствуйте звуки, виды и вкусы Европы прямо здесь, в Монголии.

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