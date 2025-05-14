Tata Consultancy Services сотрудничает с Khan Bank, Монголия

CentralAsia (MNG) - TCS развернет свою TCS' BaNCS для модернизации основной банковской платформы Khan Bank

Tata Consultancy Services (TCS) заключила стратегический альянс с Khan Bank из Монголии, чтобы помочь модернизировать свою основную цифровую банковскую платформу и трансформировать банковские операции. Используя флагманскую TCS BaNCS Global Banking Platform (GBP), Khan Bank собирается приступить к программе цифровой трансформации для оптимизации процессов, повышения эффективности и улучшения клиентского опыта.

Khan Bank — ведущий национальный коммерческий банк Монголии с 548 филиалами по всей стране. Он предоставляет комплексные банковские и финансовые услуги более чем 82 процентам населения Монголии (2,9 миллиона клиентов). Khan Bank является существующим клиентом платформы BaNCS от TCS уже около 25 лет. Опираясь на это давнее партнерство, глобальная банковская платформа TCS BaNCS поможет банку оптимизировать и модернизировать несколько важнейших бизнес-функций, включая файл информации о клиентах (CIF), торговое финансирование, казначейство, международные платежи, а также кредиты и депозиты. Пакет продуктов TCS BaNCS будет развернут во всех операциях Khan Bank, включая консолидированную платформу управления казначейством, поддерживающую широкий спектр классов активов, предлагаемых банком, наряду с мониторингом в реальном времени, анализом подверженности рискам и расширенными возможностями отчетности.

TCS BaNCS, инновационное и адаптивное решение для банковского обслуживания с первым цифровым интерфейсом, которое доказало свою эффективность в поддержке нескольких ведущих мировых банков, поможет Khan Bank улучшить свой цифровой портфель, сократить время выхода на рынок и оптимизировать операции. Решение поможет ускорить время выхода на рынок новых продуктов и услуг, что позволит Khan Bank быстро реагировать на запросы клиентов и выводить новые инновационные предложения. TCS поможет банку масштабировать свои операции цифрового банкинга, в свою очередь гарантируя, что услуги банка беспрепятственно охватить более широкую клиентскую базу, способствуя его стратегии чистого цифрового банка.

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