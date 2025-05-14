В Сиднее пройдет выставка «Сделано в Монголии-2025»

CentralAsia (MNG) - Агентство малого и среднего бизнеса Монголии организует выставку «Сделано в Монголии-2025» в Сиднее, Австралия, с 23 по 25 мая 2025 года.

Во второй раз выставка «Сделано в Монголии» будет продвигать монгольскую национальную продукцию и знакомить с ней австралийский рынок. Во время мероприятия посетители смогут приобрести настоящие монгольские товары по заводским ценам, включая транспортные расходы.

Выставка будет проходить в следующее время:

23 мая: 16:00 – 19:00

24 мая: 13:00 – 19:00

25 мая: 13:00 – 19:00

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