ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России, - AFP

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CentralAsia (CA) - Послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России, сообщает 14 мая Agence France-Presse cо ссылкой на дипломатов.

Другие подробности агентство не приводит.

Ранее Bloomberg писал, что 17-й пакет санкций будет нацелен на теневой флот, состоящий из старых нефтяных танкеров, а также на тех, кто помогает Москве обходить ограничения в энергетическом секторе. По данным Financial Times, санкции затронут 149 нефтяных танкеров, около 60 физических и юридических лиц в России и Китае, а также компании из Вьетнама, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, которые помогают Москве обходить ограничения. Ожидается, что официально санкции будут приняты на следующей неделе.