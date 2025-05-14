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Зеленский назвал главные темы возможной встречи с Путиным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский во время возможной встречи в Стамбуле с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить с ним полное прекращение огня и освобождение всех пленных.

«Если я встречусь с Путиным, встреча должна закончиться политической победой — прекращением огня или обменом пленными по принципу «всех на всех». А если он не придет, значит, ему не нужна политическая победа — ни для одной из стран», - сказал он в интервью европейским медиа (цитата по Der Spiegel).

«Мы не можем сразу же договориться с ним обо всем. Это невозможно — у нас разные взгляды на жизнь, разные мировоззрения. Но так или иначе мы должны найти формат для прекращения войны. Несомненно, есть вещи, по которым нам нужно договориться, а технические детали мы сможем обсудить в другом формате», — сказал Зеленский.

  • Президент РФ Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным.
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