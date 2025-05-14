В России 81% детей мигрантов отказали в тестировании по русскому языку

CentralAsia (CA) - Российские власти отказались принимать большинство заявлений, поданных на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов, сообщил Роспотребнадзор 13 мая.

Всего, начиная с апреля, на тестирование подали 1762 заявления. Власти отказались принять 81% заявлений. Чаще всего в приеме заявлений отказывали из-за неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в школах или недостоверных сведений в поданных документах.

Всего к тестированию допустили 335 человек. Пока что в тестировании приняли участие 44 человека, из них 27 справились с заданиями, а остальные — нет. Тестирования проходили в 10 регионах России.

Как заявили в Рособрнадзоре, первые результаты показывают, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности их приема в образовательные учреждения.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя 14 мая данные Роспотребнадзора, заявил, что «депутаты поступили правильно», разработав и поддержав поправки, вводящие тестирование по русскому для детей мигрантов.

С 1 апреля в российских школах начали тестировать на знание русского языка. Весь экзамен записывается на видео, а устные ответы ребенка фиксируются на аудио. Вячеслав Володин до принятия соответствующего закона говорил, что 41% детей мигрантов либо не знают, либо плохо знают русский язык, от чего страдает качество обучения остальных учеников. Для зачисления в школу детям мигрантов надо набрать на тесте 90%.