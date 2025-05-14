В Казахстане рождаемость упала до минимума за 11 лет

CentralAsia (KZ) - Сильнейший с 2014 года спад рождаемости зафиксировали в Казахстане по итогам I квартала 2025 года, сообщает аналитический канал DataHub.

С января по март было зарегистрировано 77 345 рождений, что является наименьшим значением с 2014 года, констатировали аналитики.

«Это почти на 16% меньше к периоду годичной давности и минимум по крайней мере с I квартала 2014 года», - отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что первый квартал в принципе всегда бывает самым «низким» (а пик, к слову, приходится на третий квартал), за последние 11 лет показатель рождаемости ни разу не опускался ниже отметки в 90 тысяч новорожденных, отметили в DataHub.

Снижение статистики зафиксировали во всех 20 регионах Казахстана.

При этом самый существенный спад рождаемости отмечается в Акмолинской области, где географически расположена Астана, которая не входит в состав регионе. Здесь по сравнению с I кварталом 2024 года в ней рождаемость снизилась на 22%.

Следом за ней идет и Жетысуская область, где снижение за год составила 20,1%.

Более заметной назвали снижение в сельской местности - если в городах показатель равен 14,2%, то в селах родилось на 18,1% детей меньше, чем в январе-марте 2024 года.

Не радует аналитиков и общий коэффициент рождаемости в 2025 году.

Его измеряют через отношение числа родившихся младенцев к общей численности населения, причем в расчете на 1000 человек.

«Текущий уровень составляет 15,39 (минус 2,94 процентных пункта к I кварталу 2024-го). Кстати, это вполне можно считать продолжением негативного тренда, зародившегося еще в 2015 году», - указывается в сообщении.

Сокращается и число умерших - до 31 тысячи человек или на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, добавили в DataHub.

«Естественный прирост (родившиеся минус умершие) просел на 20,7% за год и достиг 46,3 тысячи человек, что опять же стало самым низким значением как минимум с начала 2014 года», - отметили аналитики.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 20 333 530 человек.

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