Президент Таджикистана подписал закон об отмене уголовной ответственности за лайки в соцсетях

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, согласно которому отменяется уголовная ответственность за размещение лайков или иных знаков в социальных сетях. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба руководителя республики.

Соответствующая норма прописана в законе «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан». Полный текст документа будет опубликован в печати, добавили в администрации президента.

Напомним, что в октябре прошлого года глава государства потребовал от Министерства внутренних дел прекратить преследование граждан за лайки в соцсетях. Рахмон назвал такие обвинения в адрес интернет-пользователей безосновательными, подчеркнув, что подобным действиям силовиков необходимо положить конец.

В апреле текущего года нижняя палата парламента республики одобрила декриминализацию лайков в соцсетях. Причем с такой инициативой выступила Генеральная прокуратура.

Тогда уточнялось, что в примечания к статьям 179 (3) («Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) публичное оправдание террористической деятельности») и 307 (1) («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма») УК добавляется поправка «за исключением одобрения (проставления лайка или другого знака)». К слову, максимальное наказание по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса составляет 15 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Выступая в парламенте, первый заместитель генерального прокурора Умед Каримзода привел статистику, согласно которой по состоянию на апрель 2025 года в тюрьмах находятся 1507 граждан, осужденных за лайки под видеороликами в интернете или за комментарии публикаций, «содержащих террористический и экстремистский контент».

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