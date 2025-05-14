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На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мощная вспышка произошла на Солнце, она оказалась самой сильной в этом году, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее он сообщил агентству, что накануне на Солнце впервые за полтора месяца произошла вспышка максимального класса Х.

«На Солнце прямо сейчас вторая вспышка X класса. Балл вспышки X2.7. Это самая крупная вспышка текущего года», - сказал Богачёв.

Он уточнил, что взрыв произошёл не в той активной области, где была вчерашняя вспышка, а на другом краю Солнца. По словам учёного, это, возможно, говорит о системном росте активности в масштабах звезды.

«От линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы планету может задеть - ориентировочно,в пятницу. Максимум излучения зарегистрирован примерно в 11:20 по Москве», - рассказал руководитель лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения делятся на пять классов - A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Наименее заметными являются вспышки класса А.

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