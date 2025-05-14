Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп провел переговоры с временным главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шаара в Эр-Рияде, сообщило агентство Associated Press.

Как отметило издание, это первая встреча президентов США и Сирии за последние 25 лет. Трамп согласился встретиться с аш-Шаара до того, как завершил свой визит в Саудовской Аравии в ходе своего ближневосточного турне.

Во время встречи, согласно сообщению Белого дома, Трамп предложил аш-Шараа ряд директив, в том числе подписание «Авраамских соглашений» для нормализации отношений с Израилем, требование «всем иностранным террористам покинуть Сирию», депортацию «палестинских террористов», помощь Соединенным Штатам в предотвращении возрождения ИГИЛ и взятие на себя ответственности за центры содержания под стражей членов ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Встреча между аш-Шараа и Трампом была «крайне… позитивной на всех уровнях», сообщил CNN высокопоставленный саудовский источник, знакомый с ходом встречи.

CNN также отмечает, что Трамп пожал руку временному главе администрации Сирии. При этом еще полгода назад за его голову была назначена награда в $10 млн.

13 мая в ходе выступления на инвестиционном форуме Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, чтобы дать республике «шанс на величие». Он отметил и новое правительство, благодаря которому, по его мнению, у страны есть возможность стабилизироваться.

Ахмед аш-Шараа находится в списке особо опасных террористов в США. До того как он стал президентом Сирии, глава государства возглавлял исламистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Под ее руководством повстанцы Сирии свергли экс-лидера страны Башара Асада, во время правления которого США ввели отмененные теперь санкции.