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К выходным жара ослабнет в северной половине Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие три дня погода во многих регионах Казахстана существенно изменится, сообщили в «Казгидромете».

15 мая на большей части страны будет стоять ясная и поистине летняя погода. На юге днём воздух будет прогреваться до +44 градусов, в центре страны – до 40, даже на севере местами до 37 градусов выше нуля.

16 мая на западе и севере Казахстана начнутся дожди, которые к концу периода охватят большую часть республики. К выходным температура воздуха днём в северной половине страны понизится до +18...+28 градусов, на юге жара пока сохранится.

Ветер на большей части страны усилится. В южных регионах он может поднять пыльные бури.

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