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Глава МИД Армении заявил о готовности незамедлительно подписать соглашение о мире с Азербайджаном
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти готовы незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном.

«В условиях текущей геополитической напряженности и неопределенности Армения остается твердо приверженной продвижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе. Как вам известно, Армения и Азербайджан объявили, что проект мирного договора был согласован и завершен. Примечательно, что одно из положений сегодняшних министерских решениях, еще раз подтверждает этот важный этап и призывает к скорейшему подписанию и ратификации соглашения. Я подтверждаю готовность Армении незамедлительно следовать этому пути», - сказал Мирзоян на 134-й сессии комитета глав МИД Совета Европы в Люксембурге,  его слова приводит пресс-служба армянского МИД.

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

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