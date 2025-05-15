экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Катара: Передача самолета Boeing 747-8 Трампу — не подарок, а соглашение
Продолжение: Трамп назвал «публичной и прозрачной» сделку по получению самолета Boeing 747-8 в подарок от КатараПредыстория: Катар может передать Трампу «летающий дворец» на базе Boeing 747, - ABC

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в интервью CNN заявил, что королевство не планирует «подарить» самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном уровне.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов для использования в качестве Air Force One (борта номер один). Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы»,— сказал Аль Тани.

Премьер-министр отметил, что предложение о передаче самолета будет отозвано, если его признают «незаконным».

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация США готовится получить самолет, который называют летающим дворцом, стоимостью около $400 млн. Сообщалось, что подарок Трамп сможет использовать в качестве своего самолета, пока не покинет свой пост. После этого судно перейдет в фонд президентской библиотеки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com