Пресс-секретарь первого президента Казахстана опроверг слухи о смерти Сары Назарбаевой

CentralAsia (KZ) - Информация о смерти Сары Назарбаевой, жены первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, не соответствует действительности. Об этом в соцсети X написал пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай.

«Отвечая на многочисленные запросы СМИ, сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице», — указал он.

Информация о смерти Назарбаевой появилась 14 мая в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами президента, где она находится, якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ. Об этом же, ссылаясь на собственный источник, писало издание ORDA.kz. В статье указывалось, что на территории больницы и рядом с ней были усилены меры безопасности.

Первые сообщения о том, что Сара Назарбаева тяжело больна и находится в больнице, появились в СМИ в начале мая.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года. В молодости супруга бывшего президента работала на производстве, позже получила образование по специальности «экономист». В 1992 году основала детский благотворительный фонд «Бөбек», помогавший детям-сиротам и развивавший программу «Самопознание» в школах.

Была первой леди Казахстана с 1991 по 2019 год. Награждена рядом международных премий за вклад в благотворительность и защиту прав детей. В браке с Нурсултаном Назарбаевым у них родились три дочери.

26 декабря прошлого года Telegram-канал BES.media писал о смерти Сары Назарбаевой. На следующий день издание сообщило, что черновик заранее подготовленного некролога по технической ошибке опубликовали на несколько секунд, выразив сожаление в связи со случившимся.

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